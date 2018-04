ВИДЕО: Андер Ерера ги освои навивачите со еден потег

Вчера вистински хит беше комичната реакција на редарот на Сити по голот на Крис Смолинг, но далеку поголеми и измешани реакции предизвика едно видео кое ни доловува еден сомнителен потег на Андер Ерера. Шпанецот го одигра цел меч и беше повлечен од игра дури во 94-та минута како тактичка измена, но она поради што оствори голема дебата во јавноста е потегот кој го изрежира додека се упатуваше кон соблекувалната на крајот од првиот дел.

Just how can you not love Ander Herrera? #StampOnCity pic.twitter.com/cC9yxy2Vta

— UVID (@UtdViews) April 8, 2018