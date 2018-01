Лажна порака за ракетен напад предизвика хаос на Хаваите

Голем број граѓани на Хаваи добиле текстуална порака во која се предупредувало на закана од напад со балистички проектил. Во меѓувреме, официјалните лица потврдија дека заканата е лажна.

Во пораката, граѓаните се предупредувале на закана од балистички проектил и се повикувале итно да побараат засолниште.

Ваквата порака предизвика општа паника меѓу населението на Хаваи, а некои велат дека објавата дека станува збор за лажна тревога следувала дури по 38 минути откако пораката дошла до граѓаните.

Students at University of Hawaii at Manoa panicking after missile threat was issued #hawaii pic.twitter.com/NfDkt1L5TQ

— Joe Walker (@_JoeWalker) January 13, 2018