Леб по рецепт на Џејми Оливер, кој се прави за 5 минути

Светски славниот готвач Џејми Оливер неодамна издаде книга со наслов „Брзи и едноставни рецепти“. Но еден од тие рецепти го издвои на социјалната мрежа „Твитер“. Станува збор за таканаречен „леб за 5 минути“ или како што вели тој „леб кој се прави за помалку од 6 минути“. Всушност тој го нарекува леб, иако би можело да се каже дека станува збор за нешто кое малку повеќе потсетува на подебела палачинка.

Сепак вреди да се проба, штом е по негова препорака. За да го подготвите, потребни се 3 лажици брашно, три лажици јогурт, малку маслиново масло и сол. Откако ќе се соединат состојките во хомогена смеса, се развлекува тесто. Потоа се формира во облик по желба и се пече. Видеото покажува како тоа изгледа во пракса, во куси црти.

Fresh bread in under 6 minutes? Yes, really! Recipe on #QuickAndEasyFood TONIGHT @Channel4 8pm & in the book: https://t.co/rbMaq5yFzo pic.twitter.com/5jnYS4EszQ

— Jamie Oliver (@jamieoliver) August 21, 2017