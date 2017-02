Париз: Напаѓачот е жив, кај него не е пронајден ексползив

Пукање во центарот на Париз: Човек со нож сакал да внесе сомнителен куфер во Лувр, војник го застрелал!

Неидентификуваниот човек вооружен со нож, кој сакал со куфер да влезе во музејот Лувр во центарот на Париз, бил онеспособен кога го забележал војник и го застрелал.

Целата акција била брза, а француското Министерство за внатрешни работи на Твитер поставило известување дека кај Лувр “се случил сериозен безбедносен инцидент”.

Од репортер на New York Times дознаваме дека напаѓачот е жив и кај него не бил пронајден никаков ексползив.

#Louvre attacker is alive, no explosives found in his 2 bags, according to #Paris police

— Aurélien Breeden (@aurelienbrd) February 3, 2017