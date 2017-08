Почина легендарниот комичар Џери Луис

Познатиот американски актер, комичар и режисер Џери Луис почина синоќа, на 91 година, во својот дом во Лас Вегас, опкружен од неговите блиски, соопшти семејството.

Луис ја започна својата кариера со хумористични скечеви, изведувајќи ги во клубови, радио и на телевизија. Стана популарен во 40-тите години од минатиот век, благодарение на дуетот со Дин Мартин, со кого се раздели во 1956 година, по десет години заедничка работа.

Учествуваше во филмовите „Аризона дрим“, 1993 на Емир Кустурица и во „Кралот на комедијата“ (The King of Comedy, 1982) на Мартин Скорсезе. Во 1960 година го направи своето режисерско деби со „The Bellboy“. Три години подоцна стана ѕвезда со најпопуларниот филм (на кој е исто така режисер и сценарист) – „Налудничавиот професор“ (The Nutty Professor).

Има освоено бројни награди, меѓу кои и Оскар. Има две ѕвезди на Холивудската патека на славните.

