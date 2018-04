По смртта на Долорес О`Риордан, продажбата на нејзините албуми порасна 9.000 пати

По ненадејната смрт на пејачката на „Кренберис“ Долорес О`Риордан, продажбата на песните и албумите на бендот пораснала дури 9.000 пати, објави порталот ТМЗ – пренесува Македонската информативна агенција.

Најголем пораст на продажбата има албумот „Something Else“, по што следуваат „Are You Listening?”, „Everybody Else is Doing It“, „To the Faithful Departed” и „Wake Up and Smell the Coffee”.

Долорес О`Риордан почина на 18 јануари годинава, под не докрај разјаснети околности, иако полицијата соопшти дека не се работи за сомнителен случај.