Развој на тешката индустрија на месечината изјави Џеф Безос

Директорот на Amazon Џеф Безос, на конференцијата за развој на вселената во САД, претстави некои големи планови за Месечината. Тој истакнува дека Месечината би можел да стане платформа за градење на вселенската индустрија.

Најави и соработка со НАСА, ЕСА и компанијата Blue Origin, која се занимава со намалување на трошоците на леталата и истражување на соларните системи.

Безос ја претстави идејата за Месечината да биде центар на тешката индустрија, сметајќи дека на тој начин ќе се помогне при одржување на сите потребни ресурси на Земјата.

„Во не многу далечна иднина, зборувам за децении, околу сто години, во вселената ќе биде многу полесно да правиме некои работи кои сега веќе ги правиме на Земјата, бидејќи имаме многу енергија на располагање. Ќе мораме да ја напуштиме оваа планета и ќе ја подобриме кога ќе ја напуштиме“, изјави Безос.

