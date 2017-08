Тајфунот Хато ја опустоши Кина, 12 загинати (видео)

Во налетот на тајфунот Хато, најсилната бура која го погоди јужниот кинески регион во близина на Хонг Конг, според последните податоци, загинаа 12 лица, пренесе АП.

Во Макао настрадаа осум лица, меѓу кои и двајцата мажи кои минатата ноќ беа пронајдени во паркинг гаражата. 153 лица се повредени.

Тајфунот предизвика и големи поплави, силниот ветар ги кршеше прозорците и вратите, а многумина останаа без вода и струја.

Кинеската агенција Синхуа објави дека уште четири лица настрадале во соседната провинција Гуангдонг, а едно лице се води за исчезнато. Тајфунот Хато ја погоди областа во средата со максимална брзина од 160 километри на час.

#typhoon #Hato batters #HongKong – storm surge, damaging winds hit the city. Quick edit of some of this morning’s shots I caught pic.twitter.com/eWWXtSHBio

— James Reynolds (@EarthUncutTV) August 23, 2017