Тодоров е надвор од животна опасност по обидот за убиство

Денеска при влезот во Министерството за здравство, средовечен маж од Велес со неколку истрели од огнено оружје се обидел да го убие досегашниот министер за здравство и висок функционер на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Тодоров.
Тодоров е надвор од животна опасност, а лицето кое пукало во него е фатено – пишува Република.
„Нашите информации се дека Тодоров најверојатно не е повреден, но чекаме уште информации. МВР треба да расчисти и да одговори што се случило“, изјавил за „Фокус“, портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ, Иво Котевски.