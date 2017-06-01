Ноќен Експрес


Тодоров е надвор од животна опасност по обидот за убиство

објавено пред 6 часа 82 Прегледи

Денеска при влезот во Министерството за здравство, средовечен маж од Велес со неколку истрели од огнено оружје се обидел да го убие досегашниот министер за здравство и висок функционер на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Тодоров.

Тодоров е надвор од животна опасност, а лицето кое пукало во него е фатено – пишува Република.

„Нашите информации се дека Тодоров најверојатно не е повреден, но чекаме уште информации. МВР треба да расчисти и да одговори што се случило“, изјавил  за „Фокус“, портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ, Иво Котевски.

 

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