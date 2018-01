Холивудските жени покренаа кампања против сексуалното насилство

Повеќе од 300 актерки, писателки и режисерки започнаа проект за борба против сексуалното вознемирување во филмската индустрија и на други работни места.

Иницијативата, која се нарекува Time’s Up, беше објавена во оглас на цела страница отпечатена во весникот Њујорк тајмс. Холивудскиот проект е опишан како “унифициран повик за промена од „жените во забавата“ (women in entertainment) во „за жените насекаде” ( women everywhere).

Камапањата по обвинувањата за сексуална злоупотреба од страна на актерки од висок профил против продуцентот Харви Вајнштајн. Во “писмо na солидарност” објавено на нејзината веб-страница, Time’s Up вели дека “мора да заврши борбата за жените да се пробијат, да ги кренат редовите и едноставно да се слушнат”, додавајќи: “Истече времето на овој непробоен монопол”.

Кампањата, која ја поддржуваат стотици актерки, меѓу кои и Натали Портман, Рис Витерспун, Кејт Бланшет, Ева Лонгорија и Ема Стоун, веќе собра повеќе од 13 милиони американски долари. Конечната цел е да се соберат 15-милиони долари. Собраните пари ќе бидат искористени за финансирање на правна поддршка за жените и мажите жртви на сексуално вознемирување на работа.