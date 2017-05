После првата проба на евровизиската сцена во Киев оценките од присутните новинари за нашата Јана Бурчевска се.

Луѓе на сцена: 1

Вокални способности: 3,5

Сценски настап: 3,4

Специјални ефекти: 2,5

Позадина: 4

Изглед: кусо зелено фустанче и високи чизми

Jana 🇲🇰 will definitely not be dancing alone during her performance in Semi-Final 2 next week! #ESC2017 pic.twitter.com/Hf4hR374Rx

— Eurovision (@Eurovision) May 2, 2017