RAVE – Project: Drum & Bass овој петок во Дом на Млади Штип

Фестивал за електронска музика, кој ќе ги актуелизира алтернативните музички жанрови – RAVE претставува нов музички проект, кој почнува в петок во дом на млади Штип.

-Ве очекуваме во Дом на Млади на квалитетен драменбејс. Присуство и добро расположение се задолжителни – велат организаторите од Клабинг Македонија.

Pessimal е neuro / deep / dark драменбејс DJ и продуцент.

Предходно познат на публиката и како NULTABYTE, на Македонската драменбејс сцена е активен скоро десет години, со голем број локални настапи и неколку издадени нумери за познати продуцентски куќи во UK. Досега има пуштано во Капан Ан, The Club, Cafe BadaBoom, Bizar, Динамик, Club Papaya, Black Cotton, секако и надвор од Скопје – Лазарополе фестивал, RUN фестивал (Штип), Битола, Club Wire (Куманово), како и во Бугарија на најголемиот драменбејс фестивал на балканот – Broken Balkanz.

Pessimal настапувал заедно со голем број локални и странски DJ-и:

DARKo STEPic, HyperTech, Tecktone, Hans SHC (Snah), Sergej Puk’Ka, HADE (Void), Ogie, Nerses (Random), GameOver, Anomalia Nativa, Blagorodna, Jungle Alien, Tiho.To, Miki, Drash (Bad Propaganda), DJ Vaso, Nikola Simonovski како и со:

L33 (BG), Disphonia (GR), Linden (UK), Seba (SW), Bitz (SRB), Codex (SRB)…

Има издадено неколку нумери за продуцентските куќи:

Connessione Recordings; Violation music; Rotation Deеp UK; Dirt, Lies & Audio Black.

https://soundcloud.com/pessimal

https://mixcloud.com/pessimal

Членувајќи во 5k DJ Workshop, Mindsnatcher доаѓа во контакт со плочата „No One Knows / To See The Stars“ на Electrosoul System и инстантно се вљубува во Drum & Bass звукот, а воедно грамофони и целата таа уметност поврзана со нив. По некоја година интензивно следење на dnb културата во Скопје, започнува и со продукција. Зад него гордо стои неговиот ремикс на С.А.Ф. – Фатаморгана кој му послужи како поттик за понатамошно продуцирање.

https://soundcloud.com/mindsnatcherrr

Kronom започнува со продукција пред 8 години и зад себе има креирано голем број нумери, од драменбејс и дабстеп па се’ до техно. Неговиот стил се карактеризира со минималистични и мрачни звуци, каде често експериментира со фузија на драменбејс и техно и доаѓа до фасцинирачки резултати.

https://soundcloud.com/kronombass

https://www.facebook.com/Kronombass

Erik-X8 е зависник од квалитетна електронска музика. Од шеснаесетгодишна возразст започнува да се занимава со DJ-ство во истиот период започнува да проучува повеќе електронски жанрови како Electro, Trance, Techno, Hard Core и Drum & Bass. Со свои DJ сетови има настапувано низ повеќе градови во Македонија како и на неколку фестивали меѓу кои и Аларам, Пиволенд, Космоделика.

Http://DJErik-X8.com/