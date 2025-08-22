Аритмија -не ги игнорирајте симптомите и зачувајте го срцевиот ритам

Аритмијата зафаќа повеќе од 60 милиони луѓе. Лекарите откриваат ретко споменати предизвикувачи и начини за зачувување на срцевиот ритам.

Срцевата аритмија зависи од секојдневните навики. Малите промени во животниот стил можат значително да го намалат ризикот. Кардиолозите откриваат кои навики треба да се следат и како да се заменат со поздрави.

Во просек, срцето чука речиси 100.000 пати на ден. Најчесто во стабилен ритам, но ако почне да прескокнува, да забрзува или да работи неправилно без јасна причина, тоа може да биде знак за срцева аритмија.

„Аритмија е кога срцето чука премногу брзо, премногу бавно или неправилно, обично поради проблем во електричниот систем на срцето“, објаснува д-р Али Ајуб, интервентен кардиолог во LCMC Health во Луизијана, кој е исто така сертифициран за нуклеарна кардиологија, според healthy.

Најчеста е атријалната фибрилација (AFib), која зафаќа околу 59 милиони луѓе ширум светот. Постојат и други видови на аритмии:

PVC (прерани вентрикуларни отчукувања) – дополнителни отчукувања од долните комори

SVT (суправентрикуларна тахикардија) – забрзан ритам над коморите

Брадикардија – бавен ритам на срцето

VT (вентрикуларна тахикардија) – опасно забрзан ритам од долните комори

Атријално треперење – забрзан, но правилен ритам на горните комори

Некои аритмии се безопасни, но други можат да предизвикаат мозочен удар или срцева слабост. Иако генетиката игра улога, начинот на живот често има одлучувачко влијание.

6 изненадувачки животни предизвикувачи на срцева аритмија

Телесна тежина – Дебелината е силно поврзана со атријална фибрилација, бидејќи врши оптоварување на срцето и го зголемува притисокот. Дури и мало губење на тежина (околу 10%) може значително да ги намали симптомите.

Алкохол (дури и во мали количини) – Дури и мали количини алкохол можат да ги нарушат електричните сигнали на срцето и да предизвикаат аритмија, позната и како „синдром на празнично срце“. Истражувањата покажуваат дека целосното избегнување на алкохол го намалува повторувањето на аритмиите.

Лош сон и апнеја при спиење – Хронично лошиот сон или непрепознаената апнеја при спиење може да предизвика голем товар врз срцето. Лекувањето на апнејата и подобрувањето на сонот често ги ублажува или дури и ги поништува аритмиите.

Кофеин и енергетски пијалоци – Кафето во умерени количини е генерално безбедно, но поголемите количини, особено енергетските пијалоци, го зголемуваат ризикот од аритмии.

Лекови против затнат нос (деконгестиви) – Препаратите со псевдоефедрин (Судафед, Кларитин-Д, Зиртек-Д) можат да го забрзаат срцевиот ритам и да го зголемат крвниот притисок, па затоа се ризични за луѓе со срцеви проблеми.

Електролитен дисбаланс (низок калиум или магнезиум) – Дехидратацијата, прекумерното потење, лошата исхрана или диуретиците можат да доведат до нарушувања на електричните импулси на срцето и да предизвикаат аритмија.

Дали аритмијата е опасна?

Некои аритмии се безопасни, но други можат да бидат опасни по живот. Атријалната фибрилација и атријалното треперење го зголемуваат ризикот од мозочен удар, додека вентрикуларната тахикардија може да доведе до ненадејна срцева смрт.

Добрата вест е дека повеќето аритмии можат успешно да се контролираат со точна дијагноза и соодветна терапија. Доколку забележите симптоми како што се срцеви палпитации, задушување или болка во градите, задолжително консултирајте се со лекар.