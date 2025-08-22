Амар Мециновиќ кандидат на Левица за градоначалник на Скопје

Партијата Левица денеска соопшти дека пратеникот Амар Мециновиќ ќе биде нивен кандидат за градоначалник на град Скопје.



-На овие избори ќе ги актуелизираме оние прашања кои никој нема интерес да ги актуелизира. Оваа кандидатура меѓудругото произлегува и од два фактора – првиот што јас, иако сега пратеник во Собранието на Република Македонија имав тригодишен мандат како советник во скопскиот Совет за кој тврдам дека беше најдисфункционалниот Совет во историјата на Град Скопје. Многу работи се блокираа, многу кои беа во интерес на граѓаните не се направија и практично без лажна скромност мислам дека нашата советничка листа заедно со носителката се боревме за прашања кои ќе бидат централни и за оваа наша кампања за град Скопје, рече Мециновиќ.

На прес-конференцијата тој ги нагласи неговите приоритети – јавниот транспорт, градската чистота, Генералниот урбанистички план, борбата со загадениот воздух.

– Левица сака да ги обедини сите кои се против ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Јавниот превоз ќе ни биде првиот примарен приоритет за кој ќе се залагаме. На нивна страна се парите и моќта, а за она што ние го нудиме тие немаат одговор. Ова е наша борба и наша приказна, за нашето Скопје. За граѓаните треба да биде јасно дека гласаат за политичка волја, која ни пресуди ние сега да немаме автобуси, истакна Мециновиќ.

Лидерот на партијата Димитар Апасиев, кој го соопшти името на партискиот кандидат за градоначалник на Скопје соопшти дека Левица ќе настапи со рекорден број на кандидати за градоначалници.

-На минатите избори имавме осум кандидати, оваа година ќе одиме со над 20. Претходно имавме 38 советнички листи, а оваа година ќе одиме над 62. Ова покажува дека Левица прераснува од мала во средно-голема политичка партија, рече Апасиев додавајќи дека во 3/4 општини партијата има инфраструктура и локални ограници.