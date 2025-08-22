МАКЕДОНСКО EX-YU CAFE FRESH ROCK DEEP-HOUSE MILLENNIUM FOLK

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ
МЕНИ Затвори

Актуелно:

 СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

МЗ ја достави целата документација за надзор на Стоматолошката комора до ЈО за натамошно постапување

  • Објавено на:
  • во

Целокупната документација и наодите од извештаите на комисиите во врска со работењето на Стоматолошката комора, се доставени до Јавното обвинителство за натамошно рагледување и постапување, согласно законските надлежности, информираат од Минситерство за здравство.

-Доставени се трите извештаи за работа на комисијата за вршење надзор над законитоста на работата во вршење на јавното овластување на Стоматолошката комора од 25.02.2025 година, од 15.05 2025 и од 21.05.2025 година, посочуваат од Министерството и додаваат дека дополнително е доставено и известување до Стоматолошката комора од 11.03.2025 година, како и списи и документација од секторот за стоматолошка здравствена заштита. Во врска со процедурата за добивање или продолжување лиценца на докторите по стоматологија, за што времено ги презедовме надлежностите, докторите може да ја достават документацијата во нашата архива, до сектор за стоматолошка здравствена заштита, информираат за МИА од Министерството за здравство, информираат од минситерството. 

©Kanal77.мк Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и со ставање хиперлинк до содржината што се цитира. Услови за превземање

Сподели:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

НАЈЧИТАНИ ВЕСТИ

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

(Видео) Две директорки и двете без печати – Што се случувало во СОУ „Крсте Петков Мисирков“ Демир Хисар

Во канцеларијата на адвокатот Жарко Стеваноски во Прилеп денес се одржа прес -конференција на која тој заедно со директорка Маја Лозановска презентираше наодите за случувањата во

Прочитај повеќе »

Аритмија -не ги игнорирајте симптомите и зачувајте го срцевиот ритам

Аритмијата зафаќа повеќе од 60 милиони луѓе. Лекарите откриваат ретко споменати предизвикувачи и начини за зачувување на срцевиот ритам.Срцевата аритмија зависи од секојдневните навики. Малите

Прочитај повеќе »