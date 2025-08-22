Утре 19-ти протестен „Марш за ангелите“ во Кочани

Утре во Кочани ќе се одржи 19-тиот протестен „Марш за ангелите“ организиран од здружението на семејствата на загинатите од трагедијата во дискотеката „Пулс“:

Нашата болка, љубов и борба не престануваат. Посветени, обединети и гласни, во име на сите оние чии животи беа неправедно одземени, продолжуваме со барањето правичност и правда, се вели во нивното соопштение.

Маршот ќе тргне во 18:05 часот од „Паркот на Револуцијата“ во Кочани и ќе продолжи по вообичаената рута кон Трговскиот центар и зградата на Општината, а потоа ќе продолжи кон Полициската станица и ќе финишира пред зградата на Обвинителството и Основниот суд – Кочани.

Од Здружението упатуваат повик до граѓаните да им се придружат.