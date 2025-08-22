МАКЕДОНСКО EX-YU CAFE FRESH ROCK DEEP-HOUSE MILLENNIUM FOLK

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ
МЕНИ Затвори

Актуелно:

 СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

Утре 19-ти протестен „Марш за ангелите“ во Кочани

  • Објавено на:
  • во

Утре во Кочани ќе се одржи 19-тиот протестен „Марш за ангелите“ организиран од здружението на семејствата на загинатите од трагедијата во дискотеката „Пулс“:

  • Нашата болка, љубов и борба не престануваат. Посветени, обединети и гласни, во име на сите оние чии животи беа неправедно одземени, продолжуваме со барањето правичност и правда, се вели во нивното соопштение.

Маршот ќе тргне во 18:05 часот од „Паркот на Револуцијата“ во Кочани и ќе продолжи по вообичаената рута кон Трговскиот центар и зградата на Општината, а потоа ќе продолжи кон Полициската станица и ќе финишира пред зградата на Обвинителството и Основниот суд – Кочани.

Од Здружението упатуваат повик до граѓаните да им се придружат.

viber slika

©Kanal77.мк Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и со ставање хиперлинк до содржината што се цитира. Услови за превземање

Сподели:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

НАЈЧИТАНИ ВЕСТИ

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

(Видео) Две директорки и двете без печати – Што се случувало во СОУ „Крсте Петков Мисирков“ Демир Хисар

Во канцеларијата на адвокатот Жарко Стеваноски во Прилеп денес се одржа прес -конференција на која тој заедно со директорка Маја Лозановска презентираше наодите за случувањата во

Прочитај повеќе »

МЗ ја достави целата документација за надзор на Стоматолошката комора до ЈО за натамошно постапување

Целокупната документација и наодите од извештаите на комисиите во врска со работењето на Стоматолошката комора, се доставени до Јавното обвинителство за натамошно рагледување и постапување,

Прочитај повеќе »