Револуција во онкологијата: Дијамантски сензори прецизно откриваат ширење на ракот на дојка

  Објавено на:
  • во

Британските научници развија иновативен метод за следење на ширењето на ракот на дојка низ целото тело со помош на ситни сензори базирани на дијаманти, што би можело значително да ги подобри хируршките процедури, објави Еуроњуз. Кога ракот на дојка се шири, првата станица често се блиските лимфни јазли.

Во моментов, радиоактивни маркери или флуоресцентни бои се користат за идентификување на метастази и следење на клетките на ракот. Сепак, овие методи имаат недостатоци – некои пациенти можат да бидат алергични на боите, а не сите болници се опремени за безбедно ракување со радиоактивни материјали.

Како одговор на овие предизвици, истражувачите развија нов тип на сензор кој нуди нетоксична и нерадиоактивна алтернатива. Принципот е следниов: за време или пред операцијата, лекарите би инјектирале магнетна течност во туморот за следење. Потоа оваа течност патува до лимфните јазли, следејќи го патот на метастазираните клетки на ракот.

viber slika

За да ја следат течноста и прецизно да ги лоцираат јазлите што треба да се отстранат хируршки, лекарите би користеле сензор за магнетно поле со минијатурен дијамантски врв. Дијамантите имаат специјални центри за празнина на азот, познати и како центри за боја, кои се чувствителни на магнетни полиња.

-Овие центри за боја му овозможуваат на дијамантот да детектира многу мали промени во магнетното поле и да му ја даде на дијамантот неговата прекрасна розова боја, изјави Гевин Морли, еден од авторите на студијата и професор по физика на Универзитетот во Ворвик.

Тимот на Морли успеа да го намали врвот на сензорот на само 10 милиметри, што го прави првиот дијамантски сензор доволно мал за да се користи во хирургија, а сепак да може да детектира магнетна течност.

Тие ги објавија своите наоди во списанието „Physical Review Applied“, истакнувајќи дека не добиле финансирање од Endomagnetics Ltd, производителот на магнетниот маркер што го користеле во студијата.

Д-р Стјуарт Робертсон, хирург за рак на дојка во Англија, потврди дека магнетните сензори веќе рутински се користат за откривање на ширењето на болести. Тој рече дека новиот пристап би можел да помогне „понатамошно оптимизирање на магнетната технологија“.

©Kanal77.мк

