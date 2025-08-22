МАКЕДОНСКО EX-YU CAFE FRESH ROCK DEEP-HOUSE MILLENNIUM FOLK

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ
МЕНИ Затвори

Актуелно:

 СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

ДИК: 6,5 милиони евра кај 329 медиуми партиите ќе можат да трошат за изборите

  • Објавено на:
  • во

Рекорден број на медиуми доставиле барање да влезат во Регистарот на медиуми кои ќе вршат платено политичко рекламирање, но не сите ќе ја имаат таа можност да добијат парче од колачот од 6,5 милиони евра за претстојните Локални избори во октомври.

На денешната седница Државната изборна комисија соопшти дека од доставените 352 барања, условите ги исполниле 329 медиуми – телевизија, радија, печатени медиуми и најмногу портали од оваа бројка – вкупно 246.

Како што соопшти Светлана Карапетрова, членка на ДИК, како неуредни отфрлени се барањата за упис во Регистерот на вкупно 22 медиуми, од кои две телевизии, 5 радија, еден печатен медиум и 14 интернет портали.

viber slika

-Средствата кои ќе се потрошат за платепно политичко рекламирање за медиумите се 66 отсто од буџетот на Државната изборна комисија за Локалните избори или 397.763.000 денари од вкупно 600.489.000 денари, рече Карапетрова.

Во текот на денешниот ден се очекува јавно да биде објавен Регистарот на медиуми кои ќе вршат платено политичко рекламирање.

©Kanal77.мк Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и со ставање хиперлинк до содржината што се цитира. Услови за превземање

Сподели:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

НАЈЧИТАНИ ВЕСТИ

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

(Видео) Две директорки и двете без печати – Што се случувало во СОУ „Крсте Петков Мисирков“ Демир Хисар

Во канцеларијата на адвокатот Жарко Стеваноски во Прилеп денес се одржа прес -конференција на која тој заедно со директорка Маја Лозановска презентираше наодите за случувањата во

Прочитај повеќе »

МЗ ја достави целата документација за надзор на Стоматолошката комора до ЈО за натамошно постапување

Целокупната документација и наодите од извештаите на комисиите во врска со работењето на Стоматолошката комора, се доставени до Јавното обвинителство за натамошно рагледување и постапување,

Прочитај повеќе »