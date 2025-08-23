За локалните избори, Трамп, Путин и Зеленски – Борис Кондарко и Дарко Тодоровски – Стадион на Канал 77 – 23.08.2025

©Kanal77.мк Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и со ставање
©Kanal77.мк Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и со ставање
Македонскиот јазик мора да се почитува, бидејќи е по дефиниција лингва франка, јазик којшто ги обединува државата и институциите. Тоа го кажаа и Венецијанската комисија
Во деновите кога доминираат црните слики од пожарите кои пустошат низ државата, веста за успехот на Лука Хаџи Јорданов беше доза позитива во мрачните времиња.
Амбасадорка на САД Ангела Агелер, во интервју за емисијата „Стадион“ на Канал 77 зборува за повеќе актуелни прашања, како „епидемијата на корупција“, очекувањата од нови
Само богати градови и земји можат да си дозволат бесплатен јавен превоз. Пример е Луксембург, најбогатата европска земја, каде има бесплатен превоз, но главниот град