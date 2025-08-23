(Видео) „ Русија и Украина се уште се далеку од склучување на мировен договор“ – Дарко Тодоровски гостин во „Стадион“

Дарко Тодоровски, македонски политиколог, кој живее и работи во Москва во денешното гостување во емисијата „Стадион“ на Канал77 зборуваше војната во Украина, но и за Трамп, Путин и Зеленски и се она то деновиве се случува, како и за тоа кое е неговото видување околу завршување на војната,

-Кога ќе се споредат изјавите од руската и украинската страна се доаѓа до заклучок дека и двете страни се уште се далеку од склучување на мировен договор. Но, во преговорите се е можно, зависи од пристпот и улогата на Трамп. Тој вели дека е само посредник иако не е така. Зависи колку САД ќе изврши притисок врз Украина. Дел од јавноста во Русија е за мирен договор, но и голем дел од јавноста имаше големи очекувања. Ке биде тешко и за двете страни како ќе го рпетставт мировсниот договори, доколку се случи. Може да се случи да има внатрешни немири, пред се во Украина. Ако Украина ги прифати сите руски барања а не добие серизни безбедносни гаранции голема е веројатноста да се случат внатрешни немири, рече меѓу другото Тодоровски.

Погледнете го целото интервју во видеото подолу: