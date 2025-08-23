МАКЕДОНСКО EX-YU CAFE FRESH ROCK DEEP-HOUSE MILLENNIUM FOLK

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ
МЕНИ Затвори

Актуелно:

 СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

(Видео) „ Русија и Украина се уште се далеку од склучување на мировен договор“ – Дарко Тодоровски гостин во „Стадион“

  • Објавено на:
  • во

Дарко Тодоровски, македонски политиколог, кој живее и работи во Москва во денешното гостување во емисијата „Стадион“ на Канал77 зборуваше војната во Украина, но и за Трамп, Путин и Зеленски и се она то деновиве се случува, како и за тоа кое е неговото видување околу завршување на војната,

-Кога ќе се споредат изјавите од руската и украинската страна се доаѓа до заклучок дека и двете страни се уште се далеку од склучување на мировен договор. Но, во преговорите се е можно, зависи од пристпот и улогата на Трамп. Тој вели дека е само посредник иако не е така. Зависи колку САД ќе изврши притисок врз Украина. Дел од јавноста во Русија е за мирен договор, но и голем дел од јавноста имаше големи очекувања. Ке биде тешко и за двете страни како ќе го рпетставт мировсниот договори, доколку се случи. Може да се случи да има внатрешни немири, пред се во Украина. Ако Украина ги прифати сите руски барања а не добие серизни безбедносни гаранции голема е веројатноста да се случат внатрешни немири, рече меѓу другото Тодоровски.

Погледнете го целото интервју во видеото подолу:

viber slika
©Kanal77.мк Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и со ставање хиперлинк до содржината што се цитира. Услови за превземање

Сподели:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

НАЈЧИТАНИ ВЕСТИ

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

(Видео) ДИК не е магионичар за да го земе изборниот законик во свои раце, рече Кондарко во емисијата „Стадион“

ДИК не е магионичар за да го земе изборниот законик во свои раце, рече претседателот на Државната изборна комисија, Борис Кондарко во гостувањето во емисијата

Прочитај повеќе »

Воведовме нов електронски модул за транспарентен преглед на донации во здравството, вели Алиу

Министерството за здравство воведе нов електронски модул за донации, со цел транспарентен преглед на сите донации примени од Министерството за здравство, како и од сите

Прочитај повеќе »

Сите граѓани кои се или мислат дека се оштетени во кардиохирургијата да поднесат претставка, апелира Клековски

Директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Сашо Клековски вечерва упати апел до можните оштетени граѓаните во кардиохирургијата и до сите други пациенти, да

Прочитај повеќе »

(Видео) Две директорки и двете без печати – Што се случувало во СОУ „Крсте Петков Мисирков“ Демир Хисар

Во канцеларијата на адвокатот Жарко Стеваноски во Прилеп денес се одржа прес -конференција на која тој заедно со директорка Маја Лозановска презентираше наодите за случувањата во

Прочитај повеќе »