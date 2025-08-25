МАКЕДОНСКО EX-YU CAFE FRESH ROCK DEEP-HOUSE MILLENNIUM FOLK

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ
МЕНИ Затвори

Актуелно:

 СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

(Видео) Еди Рама без пардон, продолжува да ги руши сите дивоградби!

  • Објавено на:
  • во

Кај Еди Рама нема шега! Тој објави ново видео од рушење на дивоградби ширум Албанија, согласно стандардите на ЕУ.

На видеото Рама само кратко и јасно нашиша: „ЕУ“.

©Kanal77.мк Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и со ставање хиперлинк до содржината што се цитира. Услови за превземање

Сподели:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

НАЈЧИТАНИ ВЕСТИ

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

(Вознемирувачко видео) Како српските полицајци шутираат возач, превезувал мигранти и не застанал на- стоп!

Возач на „Сеат Алхамбра“ Н.М. бил уапсен во Србија по полициска потера. Во соопштението на Министерството за внатрешни работи на Србија беше наведено дека тој

Прочитај повеќе »

Уште една дивоградба во Пештани на инвеститорот на хотелот во Лагадин кој Заев го бранеше, реагираат од Левица

Брегот на Охридското Езеро непречено се узурпира, тампонира и гради, а институциите предводени од СДС-ДПМНЕ со години молчат и покрај бројните реакции и алармирања од

Прочитај повеќе »

Трамп нареди, војниците на Националната гарда на улиците на Вашингтон ќе почнат да носат оружје

 Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет им нареди на војниците на Националната гарда да почнат да носат огнено оружје при патролирањето по улиците на Вашингтон,

Прочитај повеќе »

(Видео) „ Русија и Украина се уште се далеку од склучување на мировен договор“ – Дарко Тодоровски гостин во „Стадион“

Дарко Тодоровски, македонски политиколог, кој живее и работи во Москва во денешното гостување во емисијата „Стадион“ на Канал77 зборуваше војната во Украина, но и за

Прочитај повеќе »

(Видео) ДИК не е магионичар за да го земе изборниот законик во свои раце, рече Кондарко во емисијата „Стадион“

ДИК не е магионичар за да го земе изборниот законик во свои раце, рече претседателот на Државната изборна комисија, Борис Кондарко во гостувањето во емисијата

Прочитај повеќе »

Воведовме нов електронски модул за транспарентен преглед на донации во здравството, вели Алиу

Министерството за здравство воведе нов електронски модул за донации, со цел транспарентен преглед на сите донации примени од Министерството за здравство, како и од сите

Прочитај повеќе »