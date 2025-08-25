Трговија со нафта и криминал тежок седум милиони евра – Полициска акција во Куманово, Липково и Желино

Управата за финансиска полиција рано утрово презеде широка акција во општините Липково, Куманово и Желина, проверувајќи неколку локации за кои постои сомневање за криминални активности.

Акцијата е резултат на повеќемесечна истрага за постоење на организирана криминална група, која според првичните податоци е осомничена за злосторничко здружување, даночно затајување, даночни измами и перење пари.

Неофицијални извори известуваат дека во центарот на истрагите се компании кои се занимаваат со трговија со нафтени деривати, за кои постои сомневање дека сториле финансиски криминал во вредност од над 7 милиони евра.

Од Управата најавуваат детали по завршување на акцијата.