МАКЕДОНСКО EX-YU CAFE FRESH ROCK DEEP-HOUSE MILLENNIUM FOLK

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ
МЕНИ Затвори

Актуелно:

 СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

Алиу се сретна со Кедев, приватните болници од 15 септември треба да информираат за сите извршени прегледи и интервенции

  • Објавено на:
  • во

Министерот за здравство Азир Алиу денеска имаше средба со д-р Сашко Кедев, на која беа разменети информации во врска со наводите дека се вршеле непотребни кардиохируршки интервенции кај пациенти во приватните болници, соопшти Министерството за здравство.

Министерот Алиу на средбата потсетил дека ќе биде испратен допис со кој сите приватни здравствени установи се задолжени од 15 септември да го информираат Министерството, односно Управата за електронско здравство за сите извршени прегледи и интервенции.

Од Министерството за здравство наведуваат дека се отворени за соработка со сите чинители и ги повикуваат сите засегнати страни кои имаат каква било информација за евентуални неправилности во системот, веднаш да се обратат до нив.

viber slika

Транспарентноста е еден од главните столбови во работата на Министерството за здравство и е од клучно значење за унапредување на процесите во системот, стои во соопштението.

©Kanal77.мк Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и со ставање хиперлинк до содржината што се цитира. Услови за превземање

Сподели:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

НАЈЧИТАНИ ВЕСТИ

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

Ја удирал по глава со гајба полна стаклени шишиња! Жена претепана во кафуле во Автокоманда

Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против едно лице за кого постои основано сомнение дека сторил кривично дело, нанесувајќи – Тешка телесна повреда од член

Прочитај повеќе »

Трговија со нафта и криминал тежок седум милиони евра – Полициска акција во Куманово, Липково и Желино

Управата за финансиска полиција рано утрово презеде широка акција во општините Липково, Куманово и Желина, проверувајќи неколку локации за кои постои сомневање за криминални активности.

Прочитај повеќе »

Повредените деца се пуштени на домашно лекување, дисиплинска постапка за ФК „Шкупи“ најави ФФМ по инцидентот во Штип

Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ) го осуди вчерашниот инцидент на стадионот Бело Брдо во Штип во кој двајца млади фудбалери на ФК „Брегалниц“а завршија со

Прочитај повеќе »

(Вознемирувачко видео) Како српските полицајци шутираат возач, превезувал мигранти и не застанал на- стоп!

Возач на „Сеат Алхамбра“ Н.М. бил уапсен во Србија по полициска потера. Во соопштението на Министерството за внатрешни работи на Србија беше наведено дека тој

Прочитај повеќе »