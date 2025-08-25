МАКЕДОНСКО EX-YU CAFE FRESH ROCK DEEP-HOUSE MILLENNIUM FOLK

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

Search
СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ
МЕНИ Затвори

Актуелно:

 СЛУШАЈ САМО ХИТОВИ

Актуелно:

Пијани и бесни! За 24 часа уапсени пет несовесни возачи со алкохол и брзина над дозволената

  • Објавено на:
  • во

МВР информира дека за само 24 часа уапсени се пет возачи кои возеле со 2,90 и 2,28 промили лкохол, а везеле и речиси до 200 каде максималната дозволена брзина не е ниту 100.

Ова се несовесните возачи:

-На 24.08.2025 во 17:58 часот на автопатот Скопје-Тетово, на место викано „Студена вода”, полициски службеници од СВР Тетово го лишиле од слобода А.Ј.(31) од с.Долна Лешница, општина Желино. При контрола со радар било констатирано дека управувал патничко возило „ауди” со брзина од 184 километри на час на место каде максимално дозволена брзина е ограничена на 80 километри на час.

viber slika

-На 24.08.2025 во 16:22  часот на автопатот Скопје-Тетово, кај Добарски надпатник,  полициски службеници од СВР Тетово го лишиле од слобода Б.А.(25) од с.Студеничани, скопско. При радарска контрола било констатирано дека тој управувал патничко возило „бмв” со скопски регистарски ознаки со брзина од 192 километри на час на место каде максимално дозволена брзина е ограничена на 100 километри на час.

-На 24.08.2025 во 15:45 часот на регионален пат во општина  Маврово и Ростуше, на место викано „Ростушко Анче”, полициски службеници од ОВР Дебар  го лишиле од слобода В.Д.(48) од Скопје. При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило „шкода” со скопски регистарски ознаки, кое го управувал, и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 2,90 промили алкохол во крвта, по што веднаш бил исклучен од сообраќај.

-Денеска (25.08.2025) во 01:50 часот во Велес, полициски службеници од СВР Велес го лишиле од слобода Д.В.(27) од Велес. При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило „бмв” со велешки регистарски ознаки, кое го управувал, и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно дека му биле измерени 2,28 промили алкохол во крвта, по што веднаш бил исклучен од сообраќај.

 -На 24.08.2025 во 17:37 часот на патот Битола-Граничен премин Меџитлија, кај с.Кравари, битолско, полициски службеници од СВР Битола при контрола со радар во патниот сообраќај констатирале дека С.С.(22) од  с.Средно Егри, битолско, управувал патничко возило „фоксваген поло” со битолски регистарски ознаки со брзина од 107 километри на час во населено место на место каде што максималната дозволена брзина е 50 километри на час. С.С. веднаш бил исклучен од сообраќај.

За настаните биле запознаени надлежни јавни обвинители и по нивно целосно документирање против лицата ќе бидат поднесени пријави по член 297-а од Кривичниот законик – „безобѕирно управување на моторно возило”.

©Kanal77.мк Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и со ставање хиперлинк до содржината што се цитира. Услови за превземање

Сподели:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

НАЈЧИТАНИ ВЕСТИ

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

Алиу се сретна со Кедев, приватните болници од 15 септември треба да информираат за сите извршени прегледи и интервенции

Министерот за здравство Азир Алиу денеска имаше средба со д-р Сашко Кедев, на која беа разменети информации во врска со наводите дека се вршеле непотребни

Прочитај повеќе »

Ја удирал по глава со гајба полна стаклени шишиња! Жена претепана во кафуле во Автокоманда

Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против едно лице за кого постои основано сомнение дека сторил кривично дело, нанесувајќи – Тешка телесна повреда од член

Прочитај повеќе »

Трговија со нафта и криминал тежок седум милиони евра – Полициска акција во Куманово, Липково и Желино

Управата за финансиска полиција рано утрово презеде широка акција во општините Липково, Куманово и Желина, проверувајќи неколку локации за кои постои сомневање за криминални активности.

Прочитај повеќе »

Повредените деца се пуштени на домашно лекување, дисиплинска постапка за ФК „Шкупи“ најави ФФМ по инцидентот во Штип

Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ) го осуди вчерашниот инцидент на стадионот Бело Брдо во Штип во кој двајца млади фудбалери на ФК „Брегалниц“а завршија со

Прочитај повеќе »

(Вознемирувачко видео) Како српските полицајци шутираат возач, превезувал мигранти и не застанал на- стоп!

Возач на „Сеат Алхамбра“ Н.М. бил уапсен во Србија по полициска потера. Во соопштението на Министерството за внатрешни работи на Србија беше наведено дека тој

Прочитај повеќе »